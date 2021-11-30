العراق: عملية عسكرية للقضاء على فلول داعش في سلاسل جبال مكحول

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، الثلاثاء، عن عملية عسكرية للقضاء على فلول داعش في سلاسل جبال مكحول قرب الحدود مع سوريا.

وقالت قيادة عمليات صلاح الدين، في بيان، إن "قوة من اللواء 51 وهندسة الميدان للواء 31 والطبابة وسلاح المدفعية وبإسناد طيران الجيش، نفذت عملية تفتيشية واسعة في سلاسل جبال مكحول لمطاردة فلول داعش الإرهابية".

وأضافت: "تشمل العملية الأمنية تفتيش وتطهير مناطق جبال مكحول وجزيرة الجيادية الواقعة بين قرية السلمان وطريق المسحك من فلول داعش".

ورغم انتهاء معارك التحرير باسترداد آخر معاقل داعش في الموصل قبل أربع سنوات، إلا أن التنظيم عاد منذ مطلع العام الماضي، بعمليات هجومية واختطاف أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا.

وتنشط خلايا داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من البلاد في استهداف القطعات الأمنية والمناطق النائية والقروية في البلاد.