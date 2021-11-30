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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حتى مطلع ديسمبر.. نجوم الجوزاء تزين السماء

صدى البلد

يشهد جميع محبي الظواهر الفلكية والمعلقة إبصارهم فى السماء وهواة الفلك، خلال شهر ديسمبر، مجموعة نجوم الجبار أو الصياد أو كما تعرف عند العرب "الجوزاء"، والتى تشاهد بالعين المجردة.

 

وتعتبر مجموعة نجوم الجبار أو الصياد أو كما تعرف عند العرب "الجوزاء"، والتي تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، من أبسط المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها بسهولة وهي تشرق قبل منتصف الليل أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر و سترصد بسماء الوطن العربي لعدة اشهر مقبلة.

 

نجوم الجوزاء

ونجوم الجوزاء ستكون مستلقية على جانبها  وتشير إلى الأعلى عند بداية إرتفاعها في السماء نحو الأفق الشرقي ويعتبر أكثر جزء ملاحظ في هذه المجموعة النجمية يسمى "الحزام" وهو عبارة عن ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان في خط ظاهري قصير ويمكن ملاحظة المع نجمين في هذه المجموعة النجمية " منكب الجوزاء" و " رجل الجبار".

البحوث الفلكية : الأحد غــرة شهـر جمادى الأولى

 

ومع تقدم  ساعات الليل ونتيجة لدوران الأرض حول نفسها سترتفع نجوم الجوزاء  وسوف تصل هذه النجوم الى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي في هذا التوقيت من السنه.

 

ان نجوم الجوزاء مثل كل النجوم تشرق مبكرة بأربع دقائق كل يوم أو حوالي ساعتين مبكره كل شهر،  لذلك إذا رصدت نجوم الجوزاء حاليا بالأفق الشرقي عند الساعة 9 مساء  سترصد في نفس المكان من السماء بعد حوالي شهر من الآن عند الساعة 7 مساء.

 

وعند رصد نجوم الجوزاء باتجاه الأفق الجنوبي عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل حاليا ستكون في نفس الموقع عند الساعة 11:30 مساء أواخر ديسمبر القادم.

 

يرجع السبب في تغير موقع نجوم الجوزاء وبقية النجوم الى دوران الأرض حول الشمس فمع تقدم الأرض في مدارها فإن منظر النجوم بالنسبة لنا ينحرف ويتغير .

الجوزاء لجوزاء محبي الظواهر الفلكية مجموعة نجوم الجبار الفلك

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