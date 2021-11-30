ممارسة الرياضة أبرزها ..6 نصائح تساعدك على إنقاص الوزن خلال الرضاعة الطبيعية

من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي أثناء الرضاعة الطبيعية حتى تتمكني من إنتاج الحليب المغذي لطفلك، وهذا يعني أن تقليل السعرات الحرارية قد لا يكون دائمًا خيارًا آمنًا. ومع ذلك ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لدعم فقدان الوزن بأمان أثناء الرضاعة الطبيعية .

فقدان الوزن مع الرضاعة الطبيعية





وإذا كنتِ قلقة بشأن فقدان الوزن بعد الولادة، فيمكنك تقييم نظامك الغذائي ونمط حياتك ، وتقديم اقتراحات صحية لفقدان الوزن؛ حيث يكون من الآمن تقليل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها بعد ستة أشهر من الولادة عندما يبدأ طفلك بتناول الأطعمة الصلبة.





وإذا لم تكن راضيًا عن شكل جسمك ، فقد يكون طبيب التغذية الخاص بك قادرًا على إعطاء بعض النصائح التي تساعدك على فقدان الوزن أثناء الرضاعة؛ حيث تحتاج إلى استكمال نظامك الغذائي بوجبات خفيفة إضافية على مدار اليوم لكي تعطيكي إحساس بالشبع، ولا تقلل من إنتاج حليب الثدي، ومن أبرز النصائح التي تساعدك على إنقاص الوزن أثناء الرضاعة، ما يلي :



1- تناول كميات أقل من الكربوهيدرات :

قد يساعدك الحد من كمية الكربوهيدرات التي تستهلكها على إنقاص الوزن أثناء الحمل والرضاعة بشكل أسرع، ولكن يجب أن تتأكدي من تناول الكثير من البروتين والفواكه والخضروات، والحرص على تناول ما لا يقل عن 1800 سعر حراري في اليوم.



2- ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة :

بمجرد أن يصرح طبيبك بممارسة الرياضة ، قم بالتدريج بالعودة إلى ممارسة التمارين الرياضية، ويجب التركيز على التدريبات الآمنة بعد الولادة مثل اليوغا والمشي لمدة 20 إلى 30 دقيقة يوميًا. مارس ما يصل إلى 150 دقيقة من التمارين المعتدلة في الأسبوع.



3- شرب الكثير من الماء :

وعندما ترضعين طفلك ، من المهم أن تحافظي على مستوى الرطوبة بشرب الكثير من الماء، لذا حاولى شرب 12 كوبًا من الماء يوميًا، ويساعد شرب الماء والسوائل على التخلص من أي تخزين الماء في الجسم، ويجب أيضا المشروبات السكرية إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، لأنها مليئة بالسعرات الحرارية العالية.



فقدان الوزن مع الرضاعة الطبيعية



4- عدم تجاوز وجبات الطعام :

لا يجب تجاوز بعض وجبات الطعام أثناء الرضاعة الطبيعية ، حتى لو كنت تحاولين إنقاص الوزن، يمكن أن يؤدي تخطي وجبات الطعام إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وانخفاض الطاقة لديك، مما يؤثر على صحتك وكيفية عنايتك بطفلك، ويجب تناول وجبات خفيفة على مدار اليوم، مثل: قطع الفاكهة، بعد إرضاع طفلك لتعويض السعرات الحرارية المفقودة.



5- كثرة تناول الطعام

بالإضافة إلى عدم تخطي الوجبات ، يمكن أن يساعد تناول الطعام بشكل متكرر أيضًا في دعم أهداف إنقاص الوزن. يمكن أن تساعدك الوجبات المتكررة في الحصول على المزيد من الطاقة طوال اليوم؛ حيث يجب تناول ثلاث وجبات أو وجبتين خفيفتين في اليوم.



6- الحصول على قسط كافي من الراحة :

قد يكون من الصعب إيجاد وقت للراحة عندما يكون لديك طفل رضيع، ولكن حاول الحصول على أكبر قدر من النوم؛ حيث يمكن أن يساعد جسمك على التعافي بشكل أسرع وقد يساهم بشكل كبير في فقدان الوزن بشكل أسرع، ويعتبر النوم مهم مع ممارسة الرياضة، وذلك لأن عضلاتك تحتاج إلى الراحة والتعافي بعد القيام بالتدريبات، وإذا كان طفلك يبقيكي مستيقظة خلال الليل بسبب الرضاعة ، فعليك الحصول على قيلولة قصيرة أثناء النهار عندما ينام طفلك.