مقدم برنامج العباقرة:البنك الأهلي ومصر الخير يقدمان نماذج مضيئة في تطوير المدارس

أعرب الروائي عصام يوسف ، مقدم برنامج العباقرة، عن سعادته بحضور افتتاح عمليات تطوير مدرسة يوسف عطوان الرسمية للغات بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، موجها الشكر للبنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير لإنجاز عمليات التطوير بالمدرسة على أعلى مستوى .

جاء ذلك خلال افتتاح البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير ، مدرسة يوسف عطوان للغات بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية ،اليوم الثلاثاء، وحضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي ،نائب محافظ الشرقية نيابة عن الدكتور ممدوح غراب ،محافظ الشرقية، ونرمين شهاب الدين ،رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ، والدكتور علي فتحي ، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير ، والدكتور وليد أحمد ، مدير الإتاحة التعليمية بمؤسسة مصر الخير ، وعدد من قيادات منطقة فروع الشرقية وفريق عمل المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري وقيادات وزارة التضامن .

وقال يوسف: اليوم بالنسبة لنا مهم جدا لأن له ذكرى مهمة جدا عندنا مدرسة يوسف عطوان قدمت نماذج مضيئة في برنامج العباقرة ، وبدأنا الموسم وكسبوا كأس العباقرة في الموسم الرابع ، وكان بالنسبة لى رسالة مهمة جدا أن أى حد شاطر يقدر يدخل المسابقة ويفوز، فالمدرسة تطورت، وأشكر البنك الأهلي المصري الذي قدم الدعم ، ومؤسسة "مصر الخير" على المجهود الذي قاما به على أرض الواقع ، لتطوير المدرسة.. مبروك للمدرسة ، والنهارده فيه جيل جديد مهم يدخل المسابقة ويفوز بكأس العباقرة .