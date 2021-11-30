هيثم شاكر يطرح أغنية جديدة "لما تحس" على يوتيوب.. غدا

روج المطرب هيثم شاكر لموعد طرح أغنية جديدة “لما تحس” وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “#لما_تحس بكرة على قناتي الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية #هيثم_شاكر ”.



قال الفنان هيثم شاكر إنه لا يمانع تقديم مزيد من الدويتوهات الغنائية مع فنانين آخرين طالما توفرت الفكرة الجيدة والمناسبة لهم.

وكشف هيثم شاكر في حوار خاص مع موقع صدى البلد، عن محادثاته مع تامر حسني حول تقديم دويتو جديد لهما في أقرب فرصة.

وعن احتمالية مشاركته مع مطربي الراب والمهرجانات التي اتجه لها كثير من المطربين مؤخرا، قال هيثم شاكر:" المهرجانات مش ذوقي موسيقيا ومبتستهونيش".

وأكد هيثم شاكر عدم رفضه لأي شكل موسيقي جيد بشرط:" أن تكون فكرة محترمة من أجل الفن مش من أجل ركوب التريند" على حد وصفه.