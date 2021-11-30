مباراة مجنونة.. منتخب العراق يخطف تعادلا قاتلا من عمان في كأس العرب

خطف منتخب العراق تعادلا قاتلا من منتخب عمان، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، في بطولة كأس العرب 2021.

افتتح صلاح اليحيائي التسجيل لمنتخب عمان في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب العراق في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني، بعد العودة لتقنية الفيديو، لكن أيمن حسين أهدرها.

قرر الحكم إعادة ركلة الجزاء، بسبب تقدم حارس عمان قبل تسديد الكرة، ليسدد حسن عبد الكريم جبار ركلة الجزاء الثانية ويضعها في الشباك.

ويلتقي اليوم، أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من بطولة كأس العرب، منتخب قطر مع البحرين في تمام السادسة والنصف مساء.

مجموعات بطولة كأس العرب:



المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا

المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين

المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، لبنان، السودان