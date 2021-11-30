ضبط 53 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر في الغربية

أعطي الدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم، توجيهاته بتكليف لجنة من أطباء التفتيش على اللحوم بالقيام بحملة تفتيشية مفاجئة على مركز ومدينة زفتى.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات المفاجئة لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وكافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر وإجمالي الكميه المضبوطة 53.5 كجم (4.5 كجم لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر، 8 كجم لحم جاموس مذبوحة خارج المجازر، 6 كجم لحم بقري ذبح خارج المجازر و35 كجم لحم مفروم بدون بيانات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وتحريزها لحين العرض على النيابة العامة المختصة وصدور قرارها.

وشدد محافظ الغربية على مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات والمطاعم للتأكد من جودة وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.