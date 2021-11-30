تجديد الثقة في «عمارة» رئيسا لمجلس الأمناء والآباء بكفرالشيخ وجعفر نائبا ..صور

ترأس محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، للتجديد على وظائف الإدارة المدرسية مدير ووكيل مدرسة لمن سبق تكليفهم بلجنة الموارد البشرية 2013، لـ36 مديراً ووكيل مدرسة بالإدارات التعليمية الـ 13.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأسها محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات، وإجراء المقابلات الشخصية معهم، ضم في عضويتها 9 أعضاء.

كما عقد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين اجتماعه الشهري بنقابة المعلمين بمدينة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحضور علاء جعفر، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأحمد الشربيني، نقيب المعلمين، ووكيل النقابة العامة، وأعضاء مجلس الأمناء، ومحمد الفراوي، أمين المجلس.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقرير أنشطة المجلس عن العام الماضي 2020 / 2021، واعتماد خطط الأنشطة التربوية عن العام الحالي 2021/ 2022، خلال انعقاد المجلس.

وجرى تجديد الثقة، خلال انعقاد المجلس في الدكتور طارق عمارة، رئيساً لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة كفر الشيخ، وعلاء جعفر، نائباً لرئيس المجلس، فضلاً عن اختيار غادة النحاس مراقباً مالياً.

IMG-20211130-WA0101

IMG-20211130-WA0099

IMG-20211130-WA0098

IMG-20211130-WA0096

IMG-20211130-WA0100