أقوى دعاء للحبيب مستجاب .. ردده بظهر الغيب

أقوى دعاء مستجاب للحبيب .. الدعاء كما أجمع العلماء يغير القدر ، والدعاء بظهر الغيب لأي شخص حبيب أو قريب أو مريض مستجاب ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، وأقوى دعاء مستجاب للحبيب يبحث عنه الكثير من الناس خاصة بين الأزواج والأشقاء والأصدقاء الذين يعرفون معنى الحب الحقيقي .

وأقوى دعاء للحبيب مستجاب ليس له صيغة محددة فيجوز لك أن تدعو بالصيغة التي تريدها وبما تشاء ، وأقوى دعاء مستجاب للحبيب هو تواصل جميل بين قلبين اجتمعا سويا على محبة الله تعالى، فكل منهما يحمل بداخله كما كبيرا من الحب الصادق، الذي يعد مصدر السعادة والفرحة والتفاؤل؛ لذا يقدم لكم «صدى البلد» أقوى الأدعية المستجابة للحبيب مع نهاية عام 2019 وبداية 2020.



أقوى دعاء مستجاب للحبيب

١- (اللهم هون عليه وطمئن قلبه وارح باله وارحمه وارزقه من واسع فضلك واجمعني معه في جنتك واجمعني به في الحياة الدنيا يا حي يا قيوم، ربي لا تريني فيه ما لا يسر ولا تريه فيني مالا يسر، وأدم علينا محبتنا واجمعنا فيما يرضيك وأكرمنا برزق يليق بجلالة قدرك يا رب العالمين ربي إني فيك أحبه).

٢- (أسأل الله لك راحة تملأ نفسك ورضا يغمر قلبك وعملًا يرضي ربك وسعادة تعلو وجهك ونصرًا يقهر عدوك وذكرًا يشغل وقتك وعفوًا يغسل ذنبك وفرجًا يمحو همك).

٣- (اللهم مثل ما أضئت الكون بنور شمس هذا اليوم أضئ قلبه بنور حبك ضيئا لا ينطفئ وارزقه رزقا دائما لا ينقطع وصحة يستخدمها في طاعتك وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك).

٤- (اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه، في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم).



أقوى دعاء للحبيب مكتوب

١- (اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم إن كان رزق حبيبي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله، اللهم إن كان رزق حبيبي حراما فطهره منه وأبعده عنه ويسر له الحلال وقربه منه، اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك له فيه، اللهم اجعلني له حور عين الدنيا والآخرة، اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والآخرة).

٢- (اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الأرض وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض، اللهم اعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه).

٣- (يا رب أحببته فيك يا رب أحفظه عن معاصيك يا رب اجعل عمره فيما يرضيك يارب أكرمه يوم يلاقيك يارب ثبته في الدنيا على الدين وابعثه يوم الآخرة من أهل اليمين).



أدعية للحبيب بالتوفيق

١- (اللهم إني استودعتك حبيبي فلا تريني فيه مكروها وأن تبقيه لي حتى تتوفاني).

٢- (اللهم وفق حبيبي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلا ميسرا لحبيبي اللهم آمين).

٣- (اللهم إني أسألك لحبيبي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب).

٤- (اللهم يا رب أن تجعل التوفيق نصيبا لحبيبي في كل أمور حياته بداية باختباراته وعمله ونهاية بي).

٥- (اللهم أسألك ألا يضيع له تعب ولا ينهدم له حلم ولا يموت له طموح اللهم وفقه فإن التوفيق من عندك وسهل أمره فإن التسهيل من عندك لحبيبي).

٦-( اللهم افتح أبواب الحياة الحلوة والتوفيق والخير الوفير لحبيبي).

أجمل الأدعية للزوج والزوجة

١- (أسأل الله لك راحة تملأ نفسك ورضا يغمر قلبك وعملًا يرضي ربك وسعادة تعلو وجهك ونصرًا يقهر عدوك وذكرًا يشغل وقتك وعفوًا يغسل ذنبك وفرجًا يمحو همك).

٢- (اللهم وفق بيني وبين زوجي واجمع بيننا على خير).

٣- (اللهم اجعلني قرة عين لزوجي واجعله قرة عين لي واسعدنا مع بعضنا واجمع بيننا على خير، اللهم اجعلني لزوجي كما يحب واجعله لي كما أحب واجعلنا لك كما تحب وارزقنا الذرية الصالحة كما نحب وكما تحب).

٤- (اللهم اهدني واهدي زوجي واجعلنا من أهل بيت صالحين).

٥- (اللهم أقر عيني بهداية زوجي وصلاحه وتقواه).