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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

19 ديسمبر .. جامعة حلوان تناقش استخدام التكنولوجيا فى التدريس من خلال دورة تدريبية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .


وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية .

 

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ومن هذه الدورات يطلق  المركز  دورة استخدام التكنولوجيا فى التدريس، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين 19-20 ديسمبر.


جدير بالذكر أنه انطلاقا من أهمية البحث العلمي نظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، ورشة عمل بعنوان بعنوان: «مقدمة تعريفية عن بنك المعرفة المصري» وذلك عبر تطبيق zoom، وهي مخصصة للمهتمين بمنهجيات البحث العلمي، وعقدت الورشة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.

وقد حاضر في الورشة أستاذ محمود داود منسق التسويق والتدريب ببنك المعرفة المصري، وأدار ورشة العمل اادكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، الدكتورة أماني السيد  أستاذ بقسم علم المعلومات والمكتبات بكلية الآداب، وعضو المكتب التنفيذي لمركز دعم البحث العلمي.

البحث العلمي الدورات التدريبية الدراسات العليا بنك المعرفة المصري أعضاء هيئة التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية

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