الحكومة: لن نفرض قيودا لمتحور أوميكرون وننتظر نتيجة الأبحاث عن أضراره.. فيديو

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسم باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الخدمات الحكومية الالكترونية ليس لها علاقة بقرار منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية دون الحصول على اللقاح، لافتا إلى أن اي مواطن يحصل على اللقاح يوقع على شهادة أنه يوافق بكامل ارادته على الحصول على اللقاح.

وأشار السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه لم يتم اخطارهم بوجود امتناع من الموظفين عن تلقى اللقاح ما يستوجب تطبيق عقوبة إدارية، مضيفا: "غدا سيتم فتح باب التسجيل في الحصول على اللقاح للسن من 12 الى 15 سنة، كما سيتم فتح باب التسجيل للحصول على الجرعة المعززة بدا من الغد والحصول على الجرعة المعززة يجب أن يكون الحاصل عليه تلقى الجرعة الثانية منذ 6 اشهر".

وعن إجراءات مواجهة متحور أوميكرون، رد قائلا: "متحور كورونا الجديد لم يثبت أضراره حتى الان والى أن يثبت صحة خطورته أوقفنا الطيران مع جنوب أفريقيا وأخضعنا القادمين إلى الفحص، ولا نحتاج مزيد من الإجراءات ولكن نحتاج فقط الالتزام بالإجراءات العادية وارتداء الكمامة والحصول على اللقاحات ولا نفكر في فرض قيود في المرحلة الحالية انتظارا للأبحاث العالمية حول هذا المتحور".