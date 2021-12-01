المدير التنفيذي للأهلي يكشف آخر تحركات النادي تجاه أزمة موعد كأس العالم للأندية

قال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن هناك تحركات من النادي الأهلي؛ بسبب توقيت بطولة كأس العالم للأندية، والأمم الإفريقية.

وكشف شلبي، عن خطوات النادي المقبلة؛ للتعامل مع تعارض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية، مع مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا: طلبنا من الاتحاد المصري دعمنا في أزمة وجود اللاعبين في المنتخب؛ لتأجيل موعد أي من البطولتين.. ونحن على يقين أن الاتحاد المصري سيدعم مطالب النادي، خاصة أن ذلك يُعرِّض النادي لأزمة غياب 50% من قوام النادي الأهلي حال الإصرار على عقد البطولتين في نفس الموعد.

وأضاف، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة أون إي، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أنه تم مخاطبة الاتحاد الإفريقي؛ ليتفهم أننا نمثل القارة الإفريقية في كأس العالم للأندية، مشددا على أن مصر هي التي تتحمل عندما تتعرض كرة القدم الإفريقية لأي أزمة.

وحول توقعاته لكأس العالم للأندية، قال: ستقام في الإمارات، وهناك جماهير كبيرة للأهلي، وهذا يعزز فرص الفوز للأهلي.