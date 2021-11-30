متحدث الكنيسة الأرثوذكسية يوضح طريقة الصلاة في فترة صوم الميلاد

كشف القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الارثوذكسية، الإجراءات الاحترازية التي أقرت لتنظيم طريقة الصلاة في فترة صوم الميلاد خشية لتفشي فيروس كورونا قائلاً : " منذ عودة الصلوات هناك ثبات في الإجراءات الاحترازية.. وارتداء الكمامات".

وأضاف خلال برنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة " أون أى" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن بعض الأديرة أغلقت أبوابها بشكل كامل في الصوم.. وبعضها فتح أبوابه أيام محددة في الأسبوع.



وكشف أن الكنيسة حريصة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقديم نموذج للناس قائلاً : " تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل الكنائس وهناك نظام لحجز حضور القداسات، وعدد محدود من المصلين.



ورداً على سؤال حول مناقشة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وطبيعته قال : "مناقشة طريقة الاحتفال بعيد الميلاد أمر سابق لأوانه..لكننا طعمنا العاملين في الكنائس".