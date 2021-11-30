السياحة: الحد الأدنى للإقامة خطوة لإعادة حوكمة المنتجات

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن تحديد مجلس الوزراء حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، خطوة تعزز من قيمة المقاصد المصرية وتمثل الخطوة الثانية لإعادة حوكمة آليات السوق وبيع المنتجات المصرية في الدول المختلفة والتي بدأت منذ أول نوفمبر الجاري وبالتطبيق على الفنادق الخمس وأربع نجوم.



وأضافت خلال برنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة " أون أى" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن بعض الفنادق كانت تقدم أسعارًا تؤثر جداً على جودة الخدمات المقدمة، قائلة: "بعض الفنادق كانت تقدم الغرفة الـ5 نجوم بـ25 دولار فقط! لا يستقيم.. وماذا نترك لبقية درجات الفنادق؟".



وتابعت: "الدولة لا تأخذ حقها من موادها ومنتجاتها من مياه وشمس وهواء وبالتالي هي الخطوة الثانية لإعادة الحكومة منتجات السوق المصري عبر وضع حدود دنيا للأسعار وهي سابقة لم تحدث".



ولفتت إلى أن هذا هو الحد الأدني الذي تحصل وزارة المالية على الضرائب من خلاله وبإمكان أن تكون أسعار الغرف أعلى من ذلك، مضيفة: "ده الحد الأدنى الذي تضمن الدولة الحصول على الضرائب منه وإللي عايز يبيع أقل من ذلك يعمل كده لان رفع أسعار الإقامة بالفنادق لـ50 دولار هو الحد الأدنى للإقامة.. واللي عايز يخسر براحته لكن لا تحاسبني كدولة على أقل من ذلك ".