أيمن يونس: أنا مش طايق ميسي.. ومحمد صلاح هو نمبر وان | فيديو

علق المحلل الرياضي أيمن يونس على تتويج الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم هجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 قائلاً: أنا مش طايق ميسي بعد حفل البالون دور.. محمد صلاح هو نمبر وان".

وأضاف خلال برنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة " أون أى" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن محمد صلاح من أكثر المظلومين قائلاً : " جائزة القدم الذهبية مستحقة لمحمد صلاح لأنه يسعد الجماهير وأهدافه في الفترة الأخيرة تقعد تضحك عليها كأنها نكتة.

وأشاد بتصرف محمد صلاح بتسلم زوجته الجائزة نيابة عنه قائلاً : “ : محمد صلاح ذكي جدا في كل تصرفاته واختياره لزوجته لاستلام الجائزة تصرف مشرف جدا”.

وتابع أن الاستفتاء الخاص بالفيفا ما زال موجودا، وطالب من الجمهور الدخول على موقع فيفا و التصويت لـ محمد صلاح، كما طالب من المسؤولين عن اتحاد الكرة بإرسال الخطاب الخاص بـ محمد صلاح؛ من أجل الحصول على أصوات عالية، فى افضل لاعب من قبل فيفا.



