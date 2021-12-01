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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لتقديم الالتماسات لطلاب دور أكتوبر بحقوق عين شمس ..غدا

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

قرر الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه تم فتح باب الالتماسات لطلاب دور أكتوبر اعتبارا من الاحد الموافق 28 نوفمبر وحتي الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 .

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وأضاف الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن كلية الحقوق ليست من الكليات التى يجرى فيها امتحانات "ميد تيرم"، لافتا إلى أن الامتحانات بالكلية مقسمة لفصلين فصل دراسى أول وفصل دراسى ثانى.

جامعة عين شمس في أسبوع.. مستشار رئيس الجمهورية: الدولة تحملت 450 مليون دولار لتوفير اللقاحات المعتمدة دولياً..845 طالبا يترشحون لانتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس.

حقوق جامعة عين شمس: فتح باب الالتماسات لطلاب دور أكتوبر

وأشار إلى أنه فى ضوء إجراءات وخطة الدولة لن يسمح لأى طالب بدخول الكلية سواء لحضور المحاضرات أو استيفاء الأوراق إلا بعد تقديم ما يفيد بحصولة على شهادة التطعيم  .
 
وأكد الدكتور محمد صافي  أن هناك حملات توعية مستمر على صفحات الكلية، مؤكدا أن الطالب محروم من كل خدمات الكلية بدون شهادة التطعيم سواء حضور المحاضرات أو دخول الامتحانات أو الحصول على أى أوراق من الكلية.

كلية الحقوق جامعة عين شمس كلية الحقوق بجامعة عين شمس فتح باب الالتماسات الالتماسات

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