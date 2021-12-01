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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

الجناح الوطني لدولة
الجناح الوطني لدولة الإمارات

تستمر فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة  فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل الجناح الوطني لدولة الإمارات، أحد أكبر الأجنحة المشاركة في معرض "إيديكس 2021"، حيث عرضت الشركات الإماراتية أحدث الأنظمة الدفاعية والقتالية، من بينها الطائرات بدون طيار، وآليات مكافحة الطائرات بدون طيار، والمركبات عالية القيمة المزودة بأجهزة التشويش والإعاقة لحماية الشخصيات المهمة، كذلك عدد متنوع من المدرعات المختلفة,

كما يشمل الجناح الإماراتي عرض العديد من الماكيتات الخاصة بالفرقاطات المصنعة محليا، كذلك اللنشات والزوارق السريعة، وكانت للصواريخ الذكية الموجهة عن بعد نصيب الأسد في الجناح، كذلك الرادارات الحديثة، وأنواع مختلفة من الرشاشات الآلية والمسدسات.

ويعتبر القطاع الخاص بمجموعة "إيدج" العالمية، أكبر مشارك في الجناح الإماراتي، ولاقى القطاع اهتماما كبيرا من زوار المعرض، نظرا لعرض منظومات الصواريخ الذكية من نوعيات "الطارق" و"ناسف"، وهي الأسلحة التي توقف كثيرون أمامها للتعرف على إمكانياتها.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد افتتح أمس الأول، فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكرية إيديكس 2021، حيث تفقد عدد من الأجنحة والشركات العارضة داخل المعرض، على رأسها الجناح المصري، والذي يمثل 15% من مساحة المعرض.

والنسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021؛ والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة  فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.             

كما يشارك فى فعاليات معرض "إيديكس" كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم المعرض 21 جناحاً دولياً  فى هذه الدورة، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويعد معرض "إيديكس" فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.

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