عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفاجأة بـ سطح القمر تسمح للبشر بفرصة للعيش على سطحه

صدى البلد

أشارت أبحاث إلى أن الصخور القمرية تحتوي على ما يكفي من الأكسجين للحفاظ على سكان الأرض الحاليين، البالغ عددهم 8 مليارات شخص لمدة 100000 عام.

وخلافًا للاعتقاد الشائع  يوجد الكثير من الأكسجين على القمر، رغم  الغلاف الجوي الرقيق جدًا، ومع ذلك  لا يوجد أي منها في شكل غازي يسمح بمرور الهواء.

txt

أحدث صيحات الزواج.. فتاة تخطط لتتزوج من شبح

txt

ماذا يعني اسم السلالة الجديدة "أوميكرون" لـ كورونا

فالأكسجين محاصر في طبقة من الصخور والغبار الناعم الذي يغطي السطح الذي يسمى الثرى، لذلك تعتقد ناسا أنه إذا تمكنت من استخراج الأكسجين من الثرى ، فهناك احتمالية أن القمر يمكن أن يدعم الحياة البشرية.

لقد دخلت ناسا  في شراكة مع وكالة الفضاء الأسترالية لإرسال مركبة فضائية أسترالية الصنع إلى القمر في أكتوبر لجمع الصخور القمرية ، وفقًا لتقرير ذا صن.

يحتوي سطح القمر بالفعل على الكثير من الأكسجين المحاصر على شكل أكاسيد السيليكا والألمنيوم والحديد والماغنيسيوم، بينما يتكون الثرى من أكسجين مثير للإعجاب بنسبة 45٪.

txt

علامات تدل على إصابتك بـ متحور كورونا "أوميكرون"

txt

زوج يهدي زوجته منزلًا طبق الأصل من تاج محل

ستكون هناك حاجة للطاقة من أجل تفكيك المعادن التي يتكون منها القمر وإطلاق الأكسجين، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال حصاد الطاقة الشمسية على القمر.

تعتقد وكالة ناسا أنه إذا تمكنا بطريقة ما من استخراج هذا الأكسجين ، فمن الممكن أن يوفر القمر الغاز الذي يدعم الحياة للجميع على الأرض لمدة 100000 عام تقريبًا.

لا يزال يتم جمع الصخور عبر مهمة Artemis التابعة لوكالة ناسا واستخدامها لمزيد من الدراسة حتى يكتشفوا كيفية استخراجها بكفاءة.

الابحاث الصخور القمرية الأكسجين سكان الأرض

موضوعات متعلقة

أحدث صيحات الزواج.. فتاة تخطط لتتزوج من شبح

ماذا يعني اسم السلالة الجديدة "أوميكرون" لـ كورونا

زعيم كوريا الشمالية يؤسس شرطة الموضة لمنع المواطنين من ارتداء المعطف الجلد

الطبيبة مكتشفة متحور أوميكرون توضح درجة أعراضه

علامات تدل على إصابتك بـ متحور كورونا "أوميكرون"

زوج يهدي زوجته منزلًا طبق الأصل من تاج محل

ارتكاب أول جريمة سرقة في الفضاء .. تفاصيل

دولة تحظر سير القطط بالشوارع .. قرار غريب

ترشيحاتنا

هبوط تاريخي جديد لـ الليرة التركية.. وأردوغان يتوقع نمو الاقتصاد 10%

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 - 12 - 2021.. والقنوات الناقلة

دعاء تفريج الهم مستجاب.. ردده بعد الفجر وشاهد النتيجة

جمال الخطيب: المنتخب المصري أقوى من اللبناني.. ونتمنى عدم وجود خشونة بالمباراة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1-12-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. احرص على قراءتها وسترى عجب العجاب

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

الأهلي: منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية سهرة.. في الذكرى 56 لرحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

آسر ياسين وساويرس.. نجوم الفن والمجتمع يحضرون عرض فيلم أبو صدام

فيديو

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تنقلب على الكرة الذهبية.. فيديو

رئيس فيفا يفاجئ الجميع ويتحدث باللغة العربية في افتتاح كأس العرب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ