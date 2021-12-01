مفاجأة بـ سطح القمر تسمح للبشر بفرصة للعيش على سطحه

أشارت أبحاث إلى أن الصخور القمرية تحتوي على ما يكفي من الأكسجين للحفاظ على سكان الأرض الحاليين، البالغ عددهم 8 مليارات شخص لمدة 100000 عام.

وخلافًا للاعتقاد الشائع يوجد الكثير من الأكسجين على القمر، رغم الغلاف الجوي الرقيق جدًا، ومع ذلك لا يوجد أي منها في شكل غازي يسمح بمرور الهواء.

فالأكسجين محاصر في طبقة من الصخور والغبار الناعم الذي يغطي السطح الذي يسمى الثرى، لذلك تعتقد ناسا أنه إذا تمكنت من استخراج الأكسجين من الثرى ، فهناك احتمالية أن القمر يمكن أن يدعم الحياة البشرية.

لقد دخلت ناسا في شراكة مع وكالة الفضاء الأسترالية لإرسال مركبة فضائية أسترالية الصنع إلى القمر في أكتوبر لجمع الصخور القمرية ، وفقًا لتقرير ذا صن.

يحتوي سطح القمر بالفعل على الكثير من الأكسجين المحاصر على شكل أكاسيد السيليكا والألمنيوم والحديد والماغنيسيوم، بينما يتكون الثرى من أكسجين مثير للإعجاب بنسبة 45٪.

ستكون هناك حاجة للطاقة من أجل تفكيك المعادن التي يتكون منها القمر وإطلاق الأكسجين، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال حصاد الطاقة الشمسية على القمر.

تعتقد وكالة ناسا أنه إذا تمكنا بطريقة ما من استخراج هذا الأكسجين ، فمن الممكن أن يوفر القمر الغاز الذي يدعم الحياة للجميع على الأرض لمدة 100000 عام تقريبًا.

لا يزال يتم جمع الصخور عبر مهمة Artemis التابعة لوكالة ناسا واستخدامها لمزيد من الدراسة حتى يكتشفوا كيفية استخراجها بكفاءة.