ماذا يعني اسم السلالة الجديدة "أوميكرون" لـ كورونا

أصبح أوميكرون OMICRON أحدث اسم يستخدم لـ السلالة المكتشفة مؤخرًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ولكن ما الذي يعنيه هذا الاسم؟

ما هو معنى أوميكرون؟

تعود جذور كلمة أوميكرون Omicron ككلمة تعود إلى اللغة اليونانية القديمة.

على وجه التحديد ، الكلمة هي الحرف الخامس عشر في الأبجدية اليونانية ، والتي تُترجم إلى الإنجليزية ستكون حرف 'o'.

تترجم كلمة omicron نفسها من اليونانية إلى 'o micron' مما يعني أنها صغيرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

في نظام الأرقام اليونانية ، قيمة omicron هي 70 ومشتقة أيضًا من الحرف الفينيقي 'ayin'، تم تطوير نظام الأبجدية اليونانية في الأصل في اليونان حوالي 1000 قبل الميلاد.

جميع الأبجديات الأوروبية الحديثة التي اشتُقت هي نفسها من الأبجدية السامية الشمالية عبر الأبجدية الفينيقية.

في الأسبوع الماضي ، لفت انتباه العالم أوميكرون كاسم لأحدث نسخة من كوفيد، وتم استدعاء السلالة في البداية B.1.1.529 من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) وتم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل جنوب إفريقيا يوم الأربعاء.

حتى هذه اللحظة، تم تحديد متغير أوميكرون Omicron رسميًا في أربع دول أخرى بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج.

في وقت سابق اليوم، أبلغت ألمانيا وجمهورية التشيك أيضًا عن حالات يشتبه في إصابتها بالسلالة الجديدة.

كما تم تشكيل الأبجدية اليونانية تم تعديلها بشكل طفيف من خلال إضافة وإزالة عدة أحرف.