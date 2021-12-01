أحدث صيحات الزواج.. فتاة تخطط لتتزوج من شبح

الحب لا يعرف الاختلافات، فالمُحب يسقط في شباك المحبوب ولو كان يُخالفه تمامًا حتى وإن كان المحبوب ليس بشريًا، فقد كشفت فتاة أنها في حالة حب مع شبح، وأنها مُستعدة الآن للزواج من هذا الشبح بعد أن طلب منها الزواج.

سقطت "بروكارد" المغنية وكاتب الأغاني البالغ من العمر 38 عامًا من أوكسفوردشاير، في حب إدواردو، وهو شبح جندي من العصر الفيكتوري، بعد أن ظهر في منزلها.

والآن يبدو أنهما من المقرّر أن يتزوجا بعد أن ظهر خاتم من الماس في ظروف غامضة على وسادتها في عرض رومانسي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ظهر إدواردو والذي تعتقد "بروكارد" أنه مات قبل الأوان في سن الخامسة والثلاثين بعد سقوطه في بئر، في منتصف الليل وانخرط الثنائي في علاقة حب صاخبة منذ ذلك الحين.

وتدعي بروكارد أنه كان شبحًا، مضيفة أن إدواردو كان غاضبًا منها بعد ظهورها على ITV's This Morning، بسبب ملابسها المكشوفة، ولكن برودكارد نجحت في استعادة عاطفته من خلال كتابة أغنية حب لعشيقها في عيد الهالوين، وفاجأها إدواردو بـ طلب يدها في أجواء رومانسية في وقت سابق من هذا الشهر.



قال “بروكارد”: "ذات صباح استيقظت لأجد خاتمًا على وسادتي، وحاليًا نخطط للزواج في أقرب وقت".