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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل سنة وانت طيب يا حاوي.. رامي ربيعة يهنئ وليد سليمان بعيد ميلاده

وليد سليمان ورامي
وليد سليمان ورامي ربيعة

هنّأ رامى ربيعة مدافع القلعة الحمراء زميله وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى، بعيد ميلاده الـ37، الموافق اليوم الاربعاء حيث ولد حاوى القلعة الحمراء فى الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.


ونشر رامي ربيعة صورة له برفقة وليد سليمان عبر "انستجرام" وعلق قائلاً "كل سنة وانت طيب يا حاوي".


ويُعد وليد سليمان من أبرز نجوم القلعة الحمراء، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.


حقق وليد سليمان مع الاهلى خلال مسيرته 16 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى أربعة ألقاب لدورى أبطال أفريقيا ولقب للكونفدرالية ومثله للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية . 

 

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رامي ربيعه يهنئ وليد سليمان بعيد ميلاده الحاوي النادي الأهلي

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