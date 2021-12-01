بإطلالة جريئة.. الموديل روكي تخطف الأنظار في فعاليات مهرجان القاهرة

حرصت عارضة الأزياء ​روكي أحمد​ علي المشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ونشرت صورًا على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"؟



ظهرت فيها "روكي" علي السجادة الحمراء بإطلالة جريئة مرتدية بليزر روز قصير مكشوفاً ونسقت معه بشورت لامع باللون الذهبي، وتركت شعرها الاسود منسدلا علي كتفيها، واعتمدت ميك أب بألوان تتناسب مع الإطلالة.



وانطلقت فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر الجاري، وشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما تم تكريم المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الTime، وأيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان “كان السينمائي”.

