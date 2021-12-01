موعد مباراة مصر ولبنان اليوم في كأس العرب والقناة الناقلة

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب 2021، بمواجهة لبنان، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

تنطلق مباراة مصر ولبنان اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت قطر والسعودية، تذاع مباراة مصر ولبنان عبر قنوات beIN Sports 1,2 HD، والكأس القطرية.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش لتحقيق الفوز على منتخب لبنان في مباراة الغد، وقطع أول خطوة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتوج منتخب مصر ببطولة كأس العرب مرة واحدة في تاريخه “عام 1992”، بينما لم يسبق منتخب لبنان الفوز باللقب.