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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تبحث عن اللقب الثاني.. كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب 2021

كأس العرب 2021
كأس العرب 2021

يترقب عشاق كرة القدم العربية، اليوم، الثلاثاء، انطلاق بطولة كأس العرب 2021، للمنتخبات، والتي تحضتنها دولة قطر، في الفترة من  30 نوفمبر الجاري حتى 18 أغسطس المقبل.

 

مباريات اليوم في بطولة كأس العرب:

 

يلتقي منتخب تونس مع موريتانيا في تمام الثانية عشر ظهرت، والعراق مع عمان في الثالثة عصرا، وقطر مع البحرين في السادسة والنصف مساء، والإمارات مع سوريا في تمام التاسعة مساء.

من ضمنهم الشناوي وبن شرقي.. 7 نجوم مرشحين للتألق في كأس العرب

موعد حفل افتتاح كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

 

مجموعات بطولة كأس العرب:

 

المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين
المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا
المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين 
المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، لبنان، السودان

 

نظام بطولة كأس العرب 2021:

 

يتأهل أول ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي بنظام خروج المغلوب.

 

غياب النجوم:

 

يغيب عن بطولة كأس العرب العديد من النجوم، بسبب عدم إدارج البطولة ضمن الأجندة الدولية، حيث يفقد منتخب مصر محمد صلاح ومحمد النني، ويغيب عن منتخب الجزائر رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، وعن منتخب المغرب حكيم زياش وأشرف حكيمي ومنير الحدادي، وعن منتخب تونس وهبي الخزري، كما تشارك السعودية بمنتخب الشباب.

 

جوائز بطولة كأس العرب:

 

البطل يحصل على 5 ملايين دولار.

الوصيف يحصل على 3 ملايين دولار.

صاحب المركز الثالث يحصل على مليوني دولار

صاحب المركز الرابع مليون ونصف المليون دولار

صاحب المركز الخامس مليون دولار

كل منتخب يشارك في البطولة يحصل على نصف مليون دولار

 

المنتخبات الفائزة بكأس العرب:

 

1-  منتخب العراق : 4 ألقاب ( 1994 - 1966 - 1985 - 1988)

2-  منتخب السعودية :  لقبين ( 1998 - 2002)

3- منتخب مصر : لقب ( 1992)

5- منتخب تونس : لقب  ( 1963)

6- منتخب المغرب ( 2012)

 

قائمة منتخب مصر في كأس العرب:

 

حراسة المرمى :محمد الشناوي و محمد صبحي ومحمود جاد ،خط الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح ومحمود الونش وأحمد حجازي وأيمن أشرف  وأحمد ياسين ومحمد عبدالمنعم و مروان داود ، خط الوسط :  حمدى فتحى  وعمرو السولية و مهند لاشي و عمر كمال عبدالواحد و أحمد رفعت ومجدى أفشة و أحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ،خط الهجوم :  محمد شريف  ومروان حمدى  وأسامة فيصل  وحسين فيصل.

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