السعودية تستهل مشوارها بكأس العرب أمام الأردن.. الليلة

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم، مواجهة هامة عندما يواجه نظيره الأردني، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية، في أولى مبارياته لحساب المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر.

ويشارك في بطولة كأس العرب 16 منتخبًا، ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بجوار كلاً من المغرب والأردن وفلسطين.

وتشارك السعودية في النسخة الحالية من كأس العرب بالمنتخب «ب» الذي يمزج بين عناصر من المنتخب الأول والأولمبي من مواليد 1999 تحت قيادة لوران بونادي مساعد الفرنسي هيرفي رينادر مدرب المنتخب الأول.

وضمت القائمة المختارة 23 لاعبا، زيد البواردي ومحمد اليامي نواف العقيدي في حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد ومهند الشنقيطي ووليد الأحمد ومتعب الحربي وخليفة الدوسري ونواف بوشل ونايف الماس وسليمان هزازي في الدفاع، وبدر منشي وحامد الغامدي ومشعل الصبياني وعلي مجرشي وإبراهيم محنشي ومحمد القحطاني في الوسط، وأيمن يحيى وتركي العمار وعبدالله رديف وهيثم عسيري وفراس البريكان وعبدالله الحمدان في الهجوم.



وبدأ المنتخب السعودي تحضيراته للبطولة الأحد بدخوله لمعسكر في العاصمة الدوحة أجرى خلاله 3 حصص تدريبية.

ومنذ العام 2011 التقى المنتخبان في 5 مواجهات رسمية وودية، حيث فاز كل منتخب في مباراتين وحضر التعادل في واحدة، وتعد مواجهة اليوم، السادسة منذ ذلك التاريخ.

ويعول الفرنسي لورينت بونادي مدرب الأخضر في كأس العرب، على العناصر الشابة التي تتمتع بالخبرة من خلال مشاركاتهم المستمرة مع المنتخب الأول أو الأولمبي، كما هو الحال مع سعود عبدالحميد، وفراس البريكان، وعبدالله الحمدان.

