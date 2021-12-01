عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السعودية تستهل مشوارها بكأس العرب أمام الأردن.. الليلة

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم، مواجهة هامة عندما يواجه نظيره الأردني، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية، في أولى مبارياته لحساب المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر.

ويشارك في بطولة كأس العرب 16 منتخبًا، ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بجوار كلاً من المغرب والأردن وفلسطين.

وتشارك السعودية في النسخة الحالية من كأس العرب بالمنتخب «ب» الذي يمزج بين عناصر من المنتخب الأول والأولمبي من مواليد 1999 تحت قيادة لوران بونادي مساعد الفرنسي هيرفي رينادر مدرب المنتخب الأول.

وضمت القائمة المختارة 23 لاعبا، زيد البواردي ومحمد اليامي نواف العقيدي في حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد ومهند الشنقيطي ووليد الأحمد ومتعب الحربي وخليفة الدوسري ونواف بوشل ونايف الماس وسليمان هزازي في الدفاع، وبدر منشي وحامد الغامدي ومشعل الصبياني وعلي مجرشي وإبراهيم محنشي ومحمد القحطاني في الوسط، وأيمن يحيى وتركي العمار وعبدالله رديف وهيثم عسيري وفراس البريكان وعبدالله الحمدان في الهجوم.


وبدأ المنتخب السعودي تحضيراته للبطولة الأحد بدخوله لمعسكر في العاصمة الدوحة أجرى خلاله 3 حصص تدريبية.

 ومنذ العام 2011 التقى المنتخبان في 5 مواجهات رسمية وودية، حيث فاز كل منتخب في مباراتين وحضر التعادل في واحدة، وتعد مواجهة اليوم، السادسة منذ ذلك التاريخ.

ويعول الفرنسي لورينت بونادي مدرب الأخضر في كأس العرب، على العناصر الشابة التي تتمتع بالخبرة من خلال مشاركاتهم المستمرة مع المنتخب الأول أو الأولمبي، كما هو الحال مع سعود عبدالحميد، وفراس البريكان، وعبدالله الحمدان.
 

المنتخب السعودي كأس العرب الأردن بطولة كأس العرب لورينت بونادي

ترشيحاتنا

هل التدخين ينقض الوضوء؟ .. الإفتاء ترد

انفراد.. النجم العالمي جوني ديب مفاجأة مهرجان القاهرة السينمائي

خطف 5 طفلات بالتحايل بمدرسة بالمعادي والمتهم يواجه الإعدام فى هتك عرضهن

تخلت عن الخطوط الحادة.. سوزوكي تكشف عن ألتو كي 2022 الإصدار الياباني

رئيسة مجلس الاعمال المصري الإسباني: مصر دولةواعدة للاستثمار وتتمتع بثقة صندوق النقد الدولي

قائد منتخب السودان عن مواجهة الجزائر: لم نأت إلى كأس العرب للتمثيل المشرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اغتصبها 3 مرات بعد ما قتلها.. أسرة الطفلة رضوى تروي تفاصيل مثيرة حول مقتلها على يد جارها في البحيرة

الأهلي : منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

بعد ظهور المتحور الجديد.. قائمة أكثر البلدان تضررا من كورونا

أسرح فى الصلاة لدرجة أني أنسى ماذا قرأت.. فما الحل؟.. الإفتاء تجيب

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

ميدو بعد عرض بنت الجيران بافتتاح كأس العرب: حد يطمئن على هاني شاكر

عيار 24 يسجل 902 جنيه.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشال الحريمي.. رحلة تطوره من الكورشيه المثلث للتصميمات العصرية| نوستالجيا

حكاية سهرة.. في الذكرى 56 لرحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

فيديو

فيديوجراف.. القضية في المحاكم.. ابنة رشوان توفيق تكشف تفاصيل جديدة

إرضاءً للنقابة.. عمر كمال يغيّر كلمات أشهر أغانيه | فيديوجراف

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ