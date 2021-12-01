روسيا ترسل 3 طائرات نقل عسكرية لإجلاء رعاياها ونقل المساعدات لأفغانستان

أرسلت وزارة الدفاع الروسية 3 طائرات نقل عسكرية إلى أفغانستان، اليوم /الأربعاء/ لإجلاء رعاياها وتسليم مساعدات إنسانية لكابول.



وذكر ت الوزارة - وفقا لشبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، الناطقة بالعربية، اليوم - أنه: "قامت ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز إيل 76 تابعة لوزارة الدفاع الروسية بتسليم شحنات إنسانية إلى مطار كابول وتستعد للمغادرة ونقل المواطنين المقرر إجلاؤهم من أفغانستان".



ولفت البيان إلى أن طائرات النقل العسكرية الروسية نقلت أيضا شحنات إنسانية من روسيا إلى الشعب الأفغاني بلغ إجماليها 36 طنا.



وأضاف أن كل طائرة مزودة بفرق من الأطباء العسكريين والمعدات والأدوية الضرورية؛ لتقديم المساعدة اللازمة لمن يتم إجلاؤهم.