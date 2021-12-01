عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موافقة "النواب" على اتفاقين جديدين مع اليابان والنمسا بشأن سكك حديد مصر

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، على اتفاقيتين مع الحكومة اليابانية، ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية.

ووافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة " الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/8/2021.


كما وافق مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2021 باتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بشراء آليتين "للتسوية والبطانة والدك، وآليتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها".
 

وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتابعان المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة

المشاط : 25 مليار دولار محفظة التمويلات الإنمائية لتنفيذ 377 مشروعًا بمصر


وفي تعليقها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التعاون الاقتصادي الياباني يهدف إلي زيادة المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية للمساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة".

وأشادت "المشاط"، بالعلاقات المصرية اليابانية المشتركة على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتي نتج عنها دعم قطاع الصحة بنحو 28 مليون دولار منذ عام 2020، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم رؤية الدولة التنموية والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالقرار الثاني، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه يهدف لرفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات، وتخفيض تكاليف الصيانة السنوية، وتحسين بيئة العمل وتوفير سلاسة المسير.

وأشارت "المشاط" إلى العلاقات المشتركة المتميزة مع الجانب النمساوي والتي تمتد لسبعينيات القرن الماضي، وتمثلت في انعقاد العديد من دورات اللجان المشتركة وتوقيع اتفاقيات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

الجدير بالذكر أن قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي بقيمة 5.13 مليار دولار.

التعاون الدولي سكك حديد مصر التعاون الاقتصادى مستشفى الأطفال التخصصي اليابان

ترشيحاتنا

هل التدخين ينقض الوضوء؟ .. الإفتاء ترد

انفراد.. النجم العالمي جوني ديب مفاجأة مهرجان القاهرة السينمائي

خطف 5 طفلات بالتحايل بمدرسة بالمعادي والمتهم يواجه الإعدام فى هتك عرضهن

تخلت عن الخطوط الحادة.. سوزوكي تكشف عن ألتو كي 2022 الإصدار الياباني

رئيسة مجلس الاعمال المصري الإسباني: مصر دولةواعدة للاستثمار وتتمتع بثقة صندوق النقد الدولي

قائد منتخب السودان عن مواجهة الجزائر: لم نأت إلى كأس العرب للتمثيل المشرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اغتصبها 3 مرات بعد ما قتلها.. أسرة الطفلة رضوى تروي تفاصيل مثيرة حول مقتلها على يد جارها في البحيرة

الأهلي : منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

بعد ظهور المتحور الجديد.. قائمة أكثر البلدان تضررا من كورونا

أسرح فى الصلاة لدرجة أني أنسى ماذا قرأت.. فما الحل؟.. الإفتاء تجيب

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

ميدو بعد عرض بنت الجيران بافتتاح كأس العرب: حد يطمئن على هاني شاكر

عيار 24 يسجل 902 جنيه.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشال الحريمي.. رحلة تطوره من الكورشيه المثلث للتصميمات العصرية| نوستالجيا

حكاية سهرة.. في الذكرى 56 لرحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

فيديو

فيديوجراف.. القضية في المحاكم.. ابنة رشوان توفيق تكشف تفاصيل جديدة

إرضاءً للنقابة.. عمر كمال يغيّر كلمات أشهر أغانيه | فيديوجراف

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ