أبرزهم شيفروليه كورفيت ومرسيدس SL.. موديلات كلاسيكية أصبحت نجوم 2021

يشهد قطاع السيارات حالة من الانتعاش والازدهار مع ظهور شركات جديدة خلال الأعوام القليلة الماضية تقدم خيارات مثيرة للاهتمام بأحدث التقنيات ووسائل الرفاهية والراحة، ومع ذلك استطاعت شركات كبرى أن تحافظ على مكانتها وسط كل المتغيرات والتحديات وأن تستمر في طرح موديلاتها الكلاسيكية القديمة مع التحديثات لمواكبة روح العصر الحالي.

في السطور القادمة يرصد "صدى البلد" أبرز الموديلات التاريخية القديمة التي ما زالت موجودة بقوة وتنافس في الأسواق العالمية.

أولا: شيفروليه سوبربان

قدمت العلامة التجارية، شيفروليه suburban لأول مرة في 1935 واستمرت في التطور والتحديث حتى يومنا هذا وهي سيارة كلاسيكية عائلية تنتجها الشركة الأم جنرال موتورز وهي شبيهة بالشاحنة الصغيرة تم تطويرها لتكون سيارة صالون ومناسبة أيضا للطرق الوعرة، حتى الآن ما زالت شيفروليه سوبربان من أفضل سيارات الـ SUV وأكثرهم موثوقية

ثانيا: فورد F-150

شاحنة البيك أب من فورد إنتاج عام 1965، الأشهر على الإطلاق بلا منافس، استطاعت أن تحصد شعبية كبيرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتصنع اسمًا ذو سمعة لا تضاهى وهي الأكثر مبيعا، تأتي بقوة 430 حصان وعزم دوران 772 نيوتن متر وقوة سحب قصوى 6350 كيلو متر، مع محرك إكوبوست سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر.

ثالثا: تويوتا لاند كروزر

سيارة الدفع الرباعي الأشهر من إنتاج عام 1954، وتمكنت خلال 69 عاما أن تطور من نفسها لتقدم للعملاء أعلى مستوى من الرفاهية والفخامة مع إمكانيات خاصة للطرق الوعرة وهي تأتي حاليا بمحرك V6 سعة 3500 سي سي مع شاحن تربو مزدوج قادر على توليد 415 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر والطاقة متصلة بناقل حركة آلي من 10 سرعات .

رابعا: شيفروليه كورفيت

من إنتاج 1953، من أقدم وأشهر سيارات السباق العالمية، استطاعت أن تحافظ على مكانتها لأكثر من 60 عاما، وهي تقدم أداء مثير للإعجاب بمحركها الـ V8 بقوة 490 حصان سعة 6.2 لتر وعزم دوران 47د رطل قدم.

خامسا: مرسيدس SL

وهي من أقدم إصدارات شركة مرسيدس العريقة، أطلقت طراز مرسيدس SL300 في 1954 لأول مرة ليحتل مكانة مميزة ليس فقط في تاريخ العلامة التجارية الألمانية بل في تاريخ السيارات بأبوابه الـ Gullwing التي تفتح لأعلى، كما أنها اشتهرت منذ بدايتها بأنها أسرع سيارة على الطريق بسرعة قصوى 263 كيلو متر في الساعة، وتطورت السيارة الخارقة عبر الأجيال الستة الماضية وقدمت بمحركات V6 و V8.