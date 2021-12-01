غادر الملعب.. إصابة قوية لحمدي فتحي نجم منتخب مصر

تعرض حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر إلي إصابة قوية خلال مشاركته أمام لبنان في المباراة المقامة بينهما بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس العرب.

وعلي الفور تدخل الجهاز الطبي لمنتخب مصر وأسعف اللاعب وتقرر مغادرته للملعب نتيجة الإصابة القوية ، وتم الدفع بمهند لاشين بدلا منه.

ومرت أكثر من نصف ساعة على بداية المباراة منتخب مصر مع لبنان، ومازال التعادل السلبي قائمًا بين المنتخبين، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

بدأت المباراة بهجوم من جانب منتخب مصر من أجل إحراز هدف مبكر وسط تراجع دفاعي من لاعبي منتخب لبنان، ولكن دون وجود خطورة حقيقية على مرمى مصطفي مطر، حارس لبنان.

وكانت أبرز فرص للمنتخب في الدقيقة 12، بعدما لعب مصطفى فتحي، كرة عرضية من جهة اليمين قابلها محمد شريف برأسه، لتصل الى مروان حمدي، ليسددها من داخل منطقة الجزاء أبعدها، الحارس مصطفى مطر من أعلى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

‎وفي الدقيقة 14 عرضية من محمد مجدي أفشة من جهة اليسار قابلها محمد شريف برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل.



وواصل منتخب مصر هجومه القوي على مرمي لبنان و أضاع شريف هدف محقق بعد تلقيه عرضية متقنة من قبل أفشة.

ويخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية

وامامهما: مصطفى فتحي، محمد مجدي "أفشة"، محمد شريف

خط الهجوم: مروان حمدي.

بينما جاء تشكيل منتخب لبنان كالآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى مطر.

خط الدفاع: قاسم الزين – منير ملكي – نور منصور – عباس عاصي – ماهر صابرة.

خط الوسط: محمد علي الدهيني – جورج ملكي – محمد حيدر – ربيع عطايا.

خط الهجوم: هلال الحلوة.