لأول مرة سور الأزبكية بـ "مدينتي".. شاهد

شهد معرض الكتاب الأول بـ " مدينتى " إقبالا كبيرا منذ اللحظة الأولى لافتتاح مساء أمس حيث حرص عدد كبير من سكان مدينتي تفقد المعرض خاصة وأنه يضم أمهات الكتب ومشاركة واضحة لكبرى ٤٠ دور نشر كبرى.

وشهد سور الأزبكية إقبالا خاصا باعتباره يقدم كل أنواع الكتب بتخفيضات تصل إلى ٨٠ بالمائة خاصة أمهات الكتب القديمة.

معرض الكتاب بمدينتي

وانطلقت مساء أمس فعاليات معرض مدينتى للكتاب الذي تستضيفه الحديقة المركزية بمدينتي "سنترال بارك"، وذلك وسط حفاوة بالغة من قبل النخب الفكرية والثقافية والزائرين، حيث يعد معرض مدينتي الأول من نوعه الذي تقيمه الهيئة العامة للكتاب خارج أسوارها تحت رعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى.

معرض الكتاب بمدينتي

المعرض يرفع شعار «القراءة كالماء والهواء»

ويرفع المعرض خلال هذه الدورة شعار «القراءة كالماء والهواء»، ومن المقرر أن يستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا وذلك حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

وافتتح المعرض مساء امس الدكتور / هيثم الحاج ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب ، والأستاذة / منى الحلو ، الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.