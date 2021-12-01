مش عارفين يرفعوا الكور الثابتة.. ميدو يعلق على أداء مصر أمام لبنان في كأس العرب

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق على أداء منتخب مصر أمام منتخب لبنان فى المباراة التى انتهت بفوز مصر بنتيجة 1 - 0 , ضمن بطولة كأس العرب ، ونشر تغريدة عبر حسابة بموقع “ تويتر ”.



وكتب ميدو " ‏مش معقوله اللاعيبه بتاعتنا مش عارفه حتى ترفع الكور الثابته!! ‎#كأس_العرب " .



و حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم الفوز على لبنان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما قبل قليل بملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

جاء هدف منتخب مصر عن طريق أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة ٧١ تحصل عليها أحمد أبو الفتوح.

وبهذه النتيجة يرفع منتخب مصر رصيده إلى ٣ نقاط محتلا بها المركز الثاني في المجموعة خلف الجزائر المتصدر بفارق الأهداف.