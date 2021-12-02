طريقة تحضير الكوكيز.. تكفى 6 أشخاص

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة الكوكيز

طريقة الكوكيز..تكفي 6 أشخاص .

المقادير ..

- دقيق : 2 كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة

- بياض البيض : 1 حبة

- الزبدة : كوب (بحرارة الغرفة)

- السكر الأسمر : نصف كوب

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- خلاصة الفانيليا : ملعقة كبيرة

- بيكربونات الصوديوم : نصف ملعقة صغيرة

- حبيبات الشوكولاتة : كوب ونصف





طريقة التحضير..

في وعاء، انخلي الدقيق والملح والبايكنغ باودر وبيكربونات الصوديوم، واتركي المكونات الجافة جانباًفي الخلاط اخفقي الزبدة مع نوعيالسكر للحصول على خليط هش وكريمي، على الأقل الخفق لـ5 دقائق .





ثم أضيفي البيض والفانيليا واخفقي جيداًضعي المكونات الجافة وقلّبيأضيفي حبيبات الشوكولاتة واخلطي بواسطة ملعقة، وسيكون الخليطتقريبا لزجاً.





أدخلي الخليط إلى الثلاجة ليرتاح لمدّة 30 دقيقةقسّمي الخليط بواسطة ملعقة كبيرة إلى كرات وضعيها على صوانٍ ذات حافة قصيرة مغلّفةبورق الزبدةأدخلي الصينية إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية واخبزي الكوكيز لمدّة 20 دقيقة."