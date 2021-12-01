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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حصاد اليوم الثالث لـ "الإنتاج الحربي" بـ "EDEX 2021"

جناح وزارة الإنتاج
جناح وزارة الإنتاج الحربي

قال المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أنه في إطار فعاليات اليوم الثالث من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" والمنعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية، شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والعميد ركن المهندس خليفة علي الكعبي رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من ممثلي مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وجاء ذلك على هامش المؤتمر الإماراتي المصري للشركات الدفاعية والذي عُقد خلال بداية اليوم.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزير "مرسي" استقبل بجناح وزارة الإنتاج الحربي، أحمد بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران ٢٠٢٢ ورئيس تحرير "الخليج" الكويتية، وكذا Djahid Murat Begovic مدير عام شركة IGMAN d.d. Konjic  البوسنية Mirjana Sarenac Miclc مدير عام شركة "TRB" البوسنية، وحمد المرر رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة بشركة "إيدچ" الإماراتية ووليد الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، إلى جانب لقاء، دانييلا نيكولسكو نائب وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة برومانيا بحضور ممثل شركة "روم ارم" الرومانية.

وأكد "بكر" أنه تم التأكيد خلال هذه الفعاليات التي تمت على مدار اليوم أن "EDEX 2021" يمثل فرصة هامة للوزارة لعقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية من خلال عرض إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي التصنيعية والتكنولوجية والفنية فى مجال التصنيع العسكري إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيات حديثة فى هذا المجال.

الانتاج الحربى EDEX 2021 دولة الامارات الصناعات الدفاعية الهيئة القومية للإنتاج الحربي المؤتمر الإماراتي المصري

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