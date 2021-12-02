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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط 1386 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

حملات امنية
حملات امنية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

 

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1386 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 257 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت (8٫750 طن – 152 رغيف)، وضبط 46 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت (91٫152 طن – 13665عبوة – 2820قطعة)، وضبط 29 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت (6٫576 طن – 50 عبوة)، وضبط 24 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت (28٫695 طن – 118682عبوة – 1334018 قطعة – 800 لتر – 23530 متر)، وضبط 31 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (44800 لتر – 152 إسطوانة).
 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

الغش التجاري الامن العام صحة المواطن شرطة التموين مواد بترولية دقيق السلع الغذائية مجهولة المصدر

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