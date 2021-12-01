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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: مرتفع جوي قادم من أوروبا سبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الجاري

حالة الطقس
حالة الطقس

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، عن حالة الطقس في مصر خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك اضطرابا في حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري.

وقال شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء أن مرتفعا جويا قادما من أوروبا هو السبب في انخفاض درجات الحرارة واضطراب حالة الطقس. 

وتابع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، أن الفترة الحالية من العام فترة التقلبات الجوية وبها حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، والامطار خفيفة لمتوسطة،  ونشاط رياح يؤدي لارتفاع أمواج البحار. 

 

 

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأربعاء، أن يسود على البلاد، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء نهارا، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 - 12 - 2021 
أما عن الظواهر الجوية فتتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 30%، كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح (50:65 کم/س).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم وحالة الطقس على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
الإسكندرية 21 15
وادى النطرون 22 14
طنطا 22 14
شبين الكوم 23 16
دمنهور 22 14
بلطيم 22 15
مطروح 22 15
السلوم 19 14
سيوة 20 14
بورسعيد 21 14
دمياط 21 14
الزقازيق 22 15
المنصورة 21 15
الاسماعيلية 23 15
السويس 23 15
العريش 22 16
رفح 21 16
رأس سدر 24 16
نخل 21 11
نويبع 25 16
طابا 20 15
كاترين 21 11
الطور 25 15
شرم الشيخ 27 15
الغردقة 28 16
مرسى علم 28 16
الفيوم 23 14
بنى سويف 23 12
المنيا 23 12
أسيوط 24 11
سوهاج 25 12
قنا 27 12
الأقصر 31 12
أسوان 31 13
ادفو 31 16
أبوسمبل 30 15
الوادى الجديد 26 14
شلاتين 31 19
أبو رماد 31 19
حلايب 28 20
رأس حدربة 27 20

درجات الحرارة اليوم على العواصم العربية 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 34 21
المدينة 31 18
الرياض 27 14
المنامة 26 22
ابوظبى 29 20
الدوحة 29 23
الكويت 28 16
دمشق 17 7
بيروت 21 18
عمان 16 9
القدس 14 10
غزة 22 17
بغداد 25 11
مسقط 26 20
صنعاء 20 06
الخرطوم 35 21
طرابلس 20 11
تونس 18 09
الجزائر 16 13
الرباط 17 08

درجات الحرارة اليوم على عواصم العالم 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 8 3-
اسطنبول 11 8
إسلام آباد 22 8
نيودلهي 25 12
جاكرتا 28 23
بكين 7 4-
كوالالمبور 34 24
طوكيو 20 7
اثينا 15 8
روما 15 10
باريس 10 3
مدريد 12 6
برلين 8 1
لندن 9 1
مونتريال 1 3-
موسكو 3- 6-
نيويورك 9 5
واشنطن 11 5
نواكشوط 31 21
أديس أبابا 25 8
 

حالة الطقس اخبار التوك شو محمود شاهين مرتفع جوي درجات الحرارة

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