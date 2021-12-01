انتشار واسع في 23 دولة.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن "أوميكرون"

يعاني العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خاصة مع انتشار متحور دلتا شديد العدوي، وظهور متحور أوميكرون الجديد من كورونا، فضلا عن بطء عمليات التلقيح.

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن متحور أوميكرون تفشي في 23 دولة على الأقل، مشيرة إلى أن حظر السفر لن يمنع انتشار أوميكرون، وطالبت منظمة الصحة الدول بتكثيف الفحوص والتلقيح ضد فيروس كورونا.

كما حذرت المنظمة من انتشار واسع لـ متحور أوميكرون.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، الحصول على مزيد من المعلومات خلال أيام حول خطورة متحور أوميكرون ومدى قدرة المتحور الجديد لـ فيروس كورونا على الانتقال.

وقالت ماريا فان كيركوف رئيسة الفريق الفني لوباء فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية،إن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن السلالة الجديدة، التي اكتشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا، قد تكون أكثر قابلية للانتقال من سلالة دلتا الشائعة.

وأضافت رئيسة الفريق الفني لوباء فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية، أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت أوميكرون تتسبب في ظهور أعراض مرضية شديدة وخطيرة على المصابين أم لا.



مكتشفة أوميكرون

قالت أنجيلكا كوتزي مكتشفة متحور أوميكرون في جنوب أفريقيا، اليوم "الأربعاء"، إن المتحور الجديد يثير الكثير من المخاوف، وإن أعراض الإصابة بالمتحور مختلفة من شخص لأخر.

ووفقا لقناة العربية، قالت كوتزي، إن غير الملقحين هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة، مشيرة إلي أن الأعراض قد تكون أقوى للأشخاص غير المقلحين.

وأوضحت أن بيانات المتحور في أجساد المصابين مختلفة، وأن المتحور قد تكون أعراضه غير قوية.

كما أكدت أن اللقاحات تساعد على مواجهة متحور "أوميكرون"، وأن الجرعات المعززة من اللقاح تساعد في مواجهة المتحور.

وقالت كوتزي: "أوميكرون أعراضه مختلفة عن متحور دلتا".