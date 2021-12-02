نائب الإسماعيلية يزور المجمع الطبي بالمحافظة بعد نجاح أول عملية تبديل صمام أورطي

أعلن النائب محمد طلبة، عن تفاصيل زيارته للمجمع الطبي بالإسماعيلية، مقدما التهنئة لإدارة المجمع وقسم القلب بنجاح أول عملية تبديل صمام أورطي في المجمع الطبي بالإسماعيلية.



وأعرب النائب عن سعادته بنجاح العملية التي تعد واحدة من العمليات المتقدمة لزراعة صمام الأورطي عبر القسطرة القلبية عن طريق تقنية TAVI، دون اللجوء للجراحات التقليدية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ولأول مرة بمحافظة الإسماعيلية وبتكلفة 300 جنيه فقط وداخل المجمع الطبي الذي يمثل أحد الصروح الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية وثالث محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الجديدة.



وحرص النائب على توجيه التحية للدكتور أيمن فرغلي نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية والدكتور قطب السيد مدير المجمع الطبي والدكتور مؤمن القرقاري مدير المستشفيات بالفرع، على حسن المقابلة وحفاوة الاستقبال.



كما وجه النائب محمد طلبة التحية لنواب الكتلة البرلمانية بالإسماعيلية، النائب أحمد عثمان والنائب سامي سليم والنائب أحمد دندش والنائب أحمد البعلي والنائب رمضان امام والنائبة رضوي جعفر لحرصهم على القيام بهذه الزيارة لتهنئة ودعم الفريق الطبي المتميز الذي قام بهذه العملية الكبيرة.



وأكد النائب أن الكتلة البرلمانية بالإسماعيلية تعمل على توفير كل الدعم المطلوب لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والقادم افضل بإذن الله تعالى.