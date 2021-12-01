نائب رئيس جامعة حلوان: انتخابات اتحاد الطلاب تعمل على إعداد القادة

أعلنت جامعة حلوان، أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين ورؤساء الاتحاد والنواب على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022، كما تستعد الجامعة غدا لانتخاب رئيس اتحاد الطامعة و نائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة .



وكان ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

ومن جانبه، صرح الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، بأن المشاركة فى هذه الانتخابات تعمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية و تعى أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.



وأضاف أن هذه التجارب تثرى خبرات الطالب وتضعه المشاركة الفعالة فى المجتمع و الحياة ، كما انها تعنل على زيادة انتماء الطالب للوطن ، و اعداد اجيال قادة على القيادة بالمستقبل .

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022 من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق عضو قانونى، الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا .