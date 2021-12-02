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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خدمات مرورية لاستكمال تنفيذ محور الفريق كمال عامر بالجيزة

صدى البلد

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقاً" للإنتهاء من أعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بالمحور وتقاطعه مع محور صفط اللبن بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مما يستلزم إستمرار الغلق الكلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائرى ، وذلك لمدة 10 أيام بدايةً من الساعة 12صباح يوم الخميس الموافق 2/12/2021 وحتى يوم السبت الموافق 11/12/2021 على أن تكون الأعمال بدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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