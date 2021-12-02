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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيد فوزي يحكي مواقف نادرة مع الفنانة الراحلة سناء جميل .. فيديو

الإعلامي مفيد فوزي
الإعلامي مفيد فوزي

يحكى الإعلامي مفيد فوزي موقفا بينه وبين الدكتور زكي نجيب محمود، قائلاً: "قولتله انت فيلسوف، راح قايلي لا انا لست بـ فيلسوف ، أنا مشتغلاً بالفلسفة .. فيه تواضع علماء". 


وأضاف مفيد فوزي خلال لقائه مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن المهنة الواحدة تصنع نجاحاً في الزواج، مثل الأديب الكبير فاروق شوشة والإعلامية هالة الحديدي، معقباً: "كلاهما كان قاريء نشرة".


وأشار الإعلامي إلى لقاء الفنان كرم مطاوع في حديث المدينة، قائلاً: "لم يأخذ حقه الكافي من الشهرة، والتقدير الذي يستحقه .. على الرغم من أن جميع من في الوسط الفني يُجمع على إنه أستاذهم".


ونوه مفيد فوزي أن هناك موقفا بينه وبين الفنانة الراحلة سناء جميل، قائلاً: "كانت زوجة للأستاذ لويس جريس، وكانت صحفية بارعة، وكنت أقدرها تقدير خاص، وكانت تسمح لي بمساحة خاصة وكبيرة".


وواصل الإعلامي قائلاً: "وصل بينا الأمر إني أنا سألتها في يوم من الأيام على الهواء، وقولتلها هو انتي مركبة سماعة وقالتلي ايوة أنا مش بسمع! .. فيه معني بُذر في ذهني طول العمر انا أشعر بعذاب شديد للأطفال الذين لا يجيدون السمع".     

الإعلامى مفيد فوزى الفنانة الراحلة سناء جميل الدكتور زكي نجيب محمود برنامج آخر النهار الأديب الكبير فاروق شوشة الإعلامية هالة الحديدي

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