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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. التحالف العربي يكشف تفاصيل ضربة صنعاء الأخيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، إن العملية الأخيرة التي نفذها في صنعاء شملت استهداف أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية لمليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية.

وأضاف التحالف في بيان بثته قناة "الإخبارية" السعودية: "دمرنا موقعين تحت الإنشاء كمخازن للاستخدام العسكري شرق صنعاء، واتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان الأضرار الجانبية".

وتابع البيان: "دمرنا ورش لتجميع الصواريخ البالستية والمسيرات في محافظة صعدة".

ومنذ قليل، كشف التحالف العربي أنه نفذ ضربات عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء، مضيفًا "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

وأمس الأربعاء، أعلن التحالف أنه نفذ 23 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي خلال يوم واحد. وأوضح التحالف أن عمليات الاستهداف هذه "أدت إلى تدمير 16 آلية عسكرية ومقتل 120 عنصرا حوثيا".

السعودية.. بيان عاجل من التحالف بشأن ضربة جديدة في صنعاء

التحالف يعلن قصف كتيبة الدفاع الجوي في مطار صنعاء

وكانت مقاتلات التحالف نفذت، فجر أمس، خمس غارات على مواقع للحوثيين في محيط مطار صنعاء وقاعدة الديلمي ومنطقة "خدر"، تم فيها تدمير كتيبة صواريخ كانت تنقل أسلحة من المطار والديلمي باتجاه "خدر" شرقي المطار، الأمر الذي أكده التحالف العربي، الذي أعلن أيضا اعتراضه وتدميره مسيرة أطلقها الحوثيون من مطار صنعاء، تم تدميرها فوق محافظة عمران.

كما أعلنت قوات التحالف تدمير زورق مفخخ لمليشيا الحوثي الإرهابية قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وأشار التحالف إلى أن إطلاق الزورق المفخخ تم من محافظة الحديدة، مؤكدا أن التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وقبل ذلك، أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في أجواء محافظة عمران بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي

وأكد أنه تم تجميع وتفخيخ الطائرة المسيّرة بكتيبة الدفاع الجوي في مطار صنعاء. وكشف أن الحوثيين حاولوا نقل أسلحة نوعية من الكتيبة بعد إنذار التحالف.

 

 

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التحالف يعلن قصف كتيبة الدفاع الجوي في مطار صنعاء

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