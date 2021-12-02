السعودية.. بيان عاجل من التحالف بشأن ضربة جديدة في صنعاء

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية إنه نفذ ضربات عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف التحالف في بيان بثته قناة "الإخبارية" السعودية: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

وأمس الأربعاء، أعلن التحالف أنه نفذ 23 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي خلال يوم واحد. وأوضح التحالف أن عمليات الاستهداف هذه "أدت إلى تدمير 16 آلية عسكرية ومقتل 120 عنصرا حوثيا".

وكانت مقاتلات التحالف نفذت، فجر أمس، خمس غارات على مواقع للحوثيين في محيط مطار صنعاء وقاعدة الديلمي ومنطقة "خدر"، تم فيها تدمير كتيبة صواريخ كانت تنقل أسلحة من المطار والديلمي باتجاه "خدر" شرقي المطار، الأمر الذي أكده التحالف العربي، الذي أعلن أيضا اعتراضه وتدميره مسيرة أطلقها الحوثيون من مطار صنعاء، تم تدميرها فوق محافظة عمران.

كما أعلنت قوات التحالف تدمير زورق مفخخ لمليشيا الحوثي الإرهابية قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وأشار التحالف إلى أن إطلاق الزورق المفخخ تم من محافظة الحديدة، مؤكدا أن التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وقبل ذلك، أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في أجواء محافظة عمران بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي

وأكد أنه تم تجميع وتفخيخ الطائرة المسيّرة بكتيبة الدفاع الجوي في مطار صنعاء. وكشف أن الحوثيين حاولوا نقل أسلحة نوعية من الكتيبة بعد إنذار التحالف.