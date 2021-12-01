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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف يعلن قصف كتيبة الدفاع الجوي في مطار صنعاء

التحالف يعلن قصف
التحالف يعلن قصف كتبية الدفاع الجوي بمطار صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه يتم قصف كتبية الدفاع الجوي بمطار صنعاء في هذه الأثناء لتحييد تهديد الصواريخ والمسيرات.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن الحوثيين حاولوا نقل أسلحة نوعيه من كتيبة الدفاع الجوي بمطار صنعاء بعد إنذار التحالف.

وأوضح التحالف العربي أن الطائرة المسيرة تم تجميعها وتفخيخها بكتيبة الدفاع الجوي بمطار صنعاء.

التحالف العربي يستهدف موقعا سريا للحرس الثوري الإيراني في اليمن

التحالف يعلن تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم في البحر الأحمر

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه تم تدمير زورق مفخخ للمليشيا الحوثية، قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وأضاف التحالف بقيادة السعودية أن "المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة"، مشيراً إلى "التهديد الحوثي لحرية الملاحة، والأمن الإقليمي والدولي".

وقال التحالف العربي إن "طائرة مسيرة أقلعت من مطار صنعاء، واعترضت في أجواء محافظة عمران"، مضيفا رصدنا مصدر التهديد للطائرة المسيّرة، وسيتم قصفه في الساعات القادمة".

وأكد التحالف بقيادة السعودية أن "الاستجابة للتهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف العربي أعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة؛ بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي، قائلا إن "عملياتنا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

التحالف اليمن صنعاء السعودية التحالف العربي

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