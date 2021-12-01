التحالف يعلن قصف كتيبة الدفاع الجوي في مطار صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه يتم قصف كتبية الدفاع الجوي بمطار صنعاء في هذه الأثناء لتحييد تهديد الصواريخ والمسيرات.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن الحوثيين حاولوا نقل أسلحة نوعيه من كتيبة الدفاع الجوي بمطار صنعاء بعد إنذار التحالف.

وأوضح التحالف العربي أن الطائرة المسيرة تم تجميعها وتفخيخها بكتيبة الدفاع الجوي بمطار صنعاء.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه تم تدمير زورق مفخخ للمليشيا الحوثية، قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وأضاف التحالف بقيادة السعودية أن "المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة"، مشيراً إلى "التهديد الحوثي لحرية الملاحة، والأمن الإقليمي والدولي".

وقال التحالف العربي إن "طائرة مسيرة أقلعت من مطار صنعاء، واعترضت في أجواء محافظة عمران"، مضيفا رصدنا مصدر التهديد للطائرة المسيّرة، وسيتم قصفه في الساعات القادمة".

وأكد التحالف بقيادة السعودية أن "الاستجابة للتهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف العربي أعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة؛ بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي، قائلا إن "عملياتنا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".