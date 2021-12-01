التحالف يعلن تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم في البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه تم تدمير زورق مفخخ للمليشيا الحوثية، قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وأضاف التحالف بقيادة السعودية أن "المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة"، مشيراً إلى "التهديد الحوثي لحرية الملاحة، والأمن الإقليمي والدولي".

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التحالف : تدمير زورق مفخخ للمليشيا قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر .#واس_عام — واس العام (@SPAregions) December 1, 2021

وقال التحالف العربي إن "طائرة مسيرة أقلعت من مطار صنعاء، واعترضت في أجواء محافظة عمران".

وأضاف التحالف "رصدنا مصدر التهديد للطائرة المسيّرة، وسيتم قصفه في الساعات القادمة".

وأكد التحالف بقيادة السعودية أن "الاستجابة للتهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف العربي أعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة؛ بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي، قائلا إن "عملياتنا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وشدد التحالف العربي في اليمن على أن محاولة استهداف المدنيين سيقابلها استجابة فورية للتهديد.