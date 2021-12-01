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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف يعلن تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم في البحر الأحمر

التحالف يعلن تدمير
التحالف يعلن تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ هجوم في البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه تم تدمير زورق مفخخ للمليشيا الحوثية، قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.

 

وأضاف التحالف بقيادة السعودية أن "المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة"، مشيراً إلى "التهديد الحوثي لحرية الملاحة، والأمن الإقليمي والدولي".

وقال التحالف العربي إن "طائرة مسيرة أقلعت من مطار صنعاء، واعترضت في أجواء محافظة عمران".

وأضاف التحالف "رصدنا مصدر التهديد للطائرة المسيّرة، وسيتم قصفه في الساعات القادمة".

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وأكد التحالف بقيادة السعودية أن "الاستجابة للتهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف العربي أعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة؛ بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي، قائلا إن "عملياتنا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

 

وشدد التحالف العربي في اليمن على أن محاولة استهداف المدنيين سيقابلها استجابة فورية للتهديد.

التحالف اليمن السعودية البحر الأحمر الحوثيين زورق مفخخ طائرة مسيرة

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