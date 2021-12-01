التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة؛ بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي.

وقال التحالف بقيادة السعودية "عملياتنا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأكد التحالف العربي أن محاولة استهداف المدنيين سيقابلها استجابة فورية للتهديد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن التحالف عن تنفيذ 8 ضربات ضد الحوثيين في مأرب خلال الساعات 24 الماضية.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية ومعسكرا للتدريب مما أدى إلى مقتل أكثر من 90 عنصرا من الحركة".

كما شن التحالف العربي ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، من بينها موقع "سري" تابع للحرس الثوري الإيراني.

ودعا التحالف المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة.