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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء

التحالف يعلن تدمير
التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة؛ بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي.

وقال التحالف بقيادة السعودية "عملياتنا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأكد التحالف العربي أن محاولة استهداف المدنيين سيقابلها استجابة فورية للتهديد.

التحالف العربي: مقتل 60 حوثيًا جراء استهداف معسكر تدريبي بمأرب

التحالف العربي يستهدف موقعا سريا للحرس الثوري الإيراني في اليمن

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن التحالف عن تنفيذ 8 ضربات ضد الحوثيين في مأرب خلال الساعات 24 الماضية.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية ومعسكرا للتدريب مما أدى إلى مقتل أكثر من 90 عنصرا من الحركة".

كما شن التحالف العربي ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، من بينها موقع "سري" تابع للحرس الثوري الإيراني.

ودعا التحالف المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة.

التحالف اليمن السعودية التحالف العربي مطار صنعاء الحوثيين طائرة مسيرة

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