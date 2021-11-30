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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يستهدف موقعا سريا للحرس الثوري الإيراني في اليمن

التحالف العربي
التحالف العربي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهداف موقعا سريا لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء اليمنية.

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التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات لأهداف مشروعة في صنعاء

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اليمن.. التحالف العربي يعلن تدمير أهداف حوثية في قاعدة الديلمي ومطار صنعاء

وقال التحالف العربي: " دمرنا موقعًا لتجميع وتخزين الصواريخ الباليستية داخل صنعاء، ودمرنا ورشًا لتجميع الصواريخ الباليستية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء".

وأضاف: " اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربات  جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وطالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

التحالف العربي لدعم الشرعية الحرس الثوري الإيراني ايران اليمن صنعاء

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التحالف العربي يستهدف موقعا سريا للحرس الثوري الإيراني في اليمن

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