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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات لأهداف مشروعة في صنعاء

التحالف العربي
التحالف العربي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربات  جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وطالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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اليمن.. التحالف العربي يعلن تدمير أهداف حوثية في قاعدة الديلمي ومطار صنعاء

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التحالف يعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة في قاعدة الديلمي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال التحالف إنه تم تدمير منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء في اليمن.

وأضاف التحالف:"استهدفنا مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء".

وأوضح التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية إن مطار صنعاء قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي.

التحالف العربي لدعم الشرعية المملكة العربية السعودية الحرس الثوري قاعدة عسكرية صنعاء

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