قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوي بالقاهرة ، الأمر الذى يستلزم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالي :



غلق طريق السويس الصحراوي "الرئيسي والخدمة" أمام حركة المرور فى القادم من القاهرة اتجاه السويس وتحويل كافة أنواع المركبات إلى الطريق الدائري الإقليمي فى الاتجاهين.



غلق طريق السويس الصحراوي "الرئيسي" أمام حركة المرور فى القادم من السويس اتجاه القاهرة من وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى وحتى الطريق الدائري الإقليمي وتحويل كافة أنواع المركبات إلى طريق جنيفه مع استمرار النقل فى طريق الخدمة.



على أن تبدأ الأعمال اعتبارا من الساعة 7 صباح الجمعة الموافق 3/12/2021 وعلى مدار اليوم وعلى مدار ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.