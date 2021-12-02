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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استقرار أسعار اليوم الخميس بعد ارتفاعها الصادم منتصف نوفمبر..تفاصيل

أسعار الذهب فى مصر
أسعار الذهب فى مصر

استقر أسعار الذهب، اليوم فى مصر صباح الخميس 2 ديسمبر 2021، لليوم التالي عي التوالي حيث سجل عيار 21 متوسط من  783 إلى 785 جنيه، وبمقارنة أسعار الذهب منذ شهر بالتحديد 2 نوفمبر الماضي، نجد أن المتوسط أرتفع من 2 لـ 3 جنيه، حيث أن عيار 21  سجل متوسط من 780 إلى 782، وكانت أسعار الذهب سجلت منتصف نوفمبر الماضي ارتفاع كبيرا حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 809 جنيهات.


ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر الخميس بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالتالي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
 

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 2 ديسمبر الأوسع انتشارًا في مصر عيار  785.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24


استقر سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 24 مسجلا : 897

سعر جرام الذهب عيار 22 

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 22 : 822

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 18 : 673


سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 6,264 إلى 6,280

سعر كيلو الذهب 


بينما سجل الكيلو 894,857 إلى 897,143

 

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

اسعار الذهب الذهب اسعار الذهب اليوم

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