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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج فخر العرب يتصدر تريند تويتر عقب تألق محمد صلاح أمام إيفرتون

اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح

حقق محمد صلاح نجم فريق ليفربول رقمًا قياسيًا بعد تسجيله هدفين وقيادة الريدز، للفوز برباعية علي منافسه إيفرتون ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الإنجليزي.

 

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “فخر العرب”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب أداء محمد صلاح المبهر أمام منافسه إيفرتون.

 

وتصدر هاشتاج “فخر العرب” قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي تألق محمد صلاح داخل مباراة ليفربول مع منافسه إيفرتون، كالاتي:

 

  • الفرعون المصري، أفضل لاعب في العالم.
  • أحسن لاعب في العالم.
  • الملك.
  • فخر العرب وفخر المصريين.

 

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واصبح محمد صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل هدفين خارج أرضه على مضيفه إيفرتون في "ديربي ميرسيسايد" منذ فرناندو توريس في سبتمبر 2008 وفقا لما نشرة موقع اوبتا العالمي المتخصص في الأرقام القياسية .

 

وترجم ليفربول تفوقه المبكر بهدف في الدقيقة 10 بعد اختراق من الجهة اليسرى عن طريق روبيرتسون ليمرر إلى هندرسون القادم من الخلف على حدود منطقة الجزاء ليسدد بيسراه إلى الشباك.

 

وتألق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 19 بتسجيل هدف ماركة مسجلة بعد اختراق الدفاع والانفراد بالمرور بسرعته من الدفاع ليسدد بيسراه إلى الشباك.


وانتفض أصحاب الأرض بهدف تقليص الفارق بعد تمريرة من ريتشارلسون إلى جراي في عمق دفاع ليفربول ليسجل من انفراد تام في الدقيقة 38.

 

وفي ظل محاولات إيفرتون لتسجيل هدف التعادل، استغل محمد صلاح خطأ دفاعي لينطلق من وسط الملعب وينفرد تحت ضغط ليسدد كرة أرضية بيسراه إلى الشباك في الدقيقة 65.

 

وقتل جوتا المباراة في الدقيقة 79 بعد تمريرة من روبيرتسون داخل منطقة الجزاء ليسدد البرتغالي قذيفة بيسراه إلى الشباك ليؤكد فوز فريقه.

 

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣١ نقطة، بفارق نقطة عن السماوي الثاني، ونقطتين عن البلوز المتصدر،  بسبب فوز تشيلسي على واتفورد، ومانشستر سيتي على أستون فيلا.

محمد صلاح نجم فريق ليفربول ليفربول إيفرتون الجولة الرابعة عشر بطولة الدوري الإنجليزي

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